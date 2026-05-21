Dow Jones 30 Industrial-Titel Verizon-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Verizon-Aktionäre freuen

Dividendenpapier

So viel Dividende zahlt Verizon.

Bei der Hauptversammlung von Dow Jones 30 Industrial-Titel Verizon am 21.05.2026 wurde eine Dividende für das Jahr 2025 in Höhe von 2,73 USD je Aktie beschlossen. Die Aktionärsvergütung vergrößerte sich damit im Vorjahresvergleich um 1,49 Prozent. Somit vergütet Verizon die Aktionäre insgesamt mit 11,48 Mrd. USD. Damit wurde die Verizon-Gesamtausschüttung im Vorjahresvergleich um 2,06 Prozent erhöht.

Entwicklung der Dividendenrendite

Letztlich notierte der Verizon-Anteilsschein am Tag der Hauptversammlung via New York bei 48,27 USD. Für das Jahr 2025 verzeichnet das Verizon-Papier eine Dividendenrendite von 6,71 Prozent. Es gab somit, wie aus der Renditenhistorie hervorgeht, keine Veränderung der Dividendenrendite.

Aktienkurs verglichen mit tatsächlicher Rendite

Im Zeitraum von 5 Jahren fiel der Verizon-Kurs via New York um 15,29 Prozent. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Wachstum von 40,61 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Dividendenaussichten von Dividenden-Aktie Verizon

Für 2026 gehen FactSet-Experten von einer Erhöhung der Dividende auf 2,82 USD aus. Die Dividendenrendite würde demnach laut FactSet-Schätzungen auf 5,85 Prozent zurückgehen.

Verizon-Eckdaten

Die Marktkapitalisierung des Dow Jones 30 Industrial-Unternehmens Verizon steht aktuell bei 199,555 Mrd. USD. Verizon weist aktuell ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 10,03 auf. Der Umsatz von Verizon betrug in 2025 138,191 Mrd. USD. Der Gewinn je Aktie belief sich derweil auf 4,06 USD.

Redaktion finanzen.net