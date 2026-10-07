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Profitable Visa-Investition?

Dow Jones 30 Industrial-Titel Visa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Visa von vor 3 Jahren eingebracht

Dow Jones 30 Industrial-Titel Visa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Visa von vor 3 Jahren eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Visa-Aktien verdienen können.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Visa Inc.
333.05 EUR 4.60 EUR 1.40 %
Charts | News | Analysen

Am 07.10.2023 wurde das Visa-Papier via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Visa-Anteile bei 235,04 USD. Wenn man vor 3 Jahren 100 USD in die Visa-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0,425 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Visa-Aktie auf 370,64 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 157,69 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 57,69 Prozent.

Visa war somit zuletzt am Markt 687,68 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: varandah / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
03.08.26 Visa Kaufen DZ BANK
29.07.26 Visa Outperform RBC Capital Markets
29.07.26 Visa Buy UBS AG
29.07.26 Visa Overweight JP Morgan Chase & Co.
29.04.26 Visa Buy UBS AG

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