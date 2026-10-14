Dow Jones 30 Industrial-Titel Visa-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Visa-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Visa-Anlage

14.10.26 16:00 Uhr

Wer vor Jahren in Visa-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurde die Visa-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Visa-Anteile bei 225,18 USD. Hätte ein Anleger 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Visa-Aktie investiert, befänden sich nun 4,441 Visa-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 13.10.2026 auf 396,06 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1.758,86 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 75,89 Prozent gleich.

Die Marktkapitalisierung von Visa belief sich zuletzt auf 720,82 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net