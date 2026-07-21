Dow Jones 30 Industrial-Titel Visa-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Visa-Investment von vor 5 Jahren verdient

Profitables Visa-Investment?

22.07.26 16:00 Uhr

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Visa-Aktien gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Visa-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende standen Visa-Anteile an diesem Tag bei 244,14 USD. Bei einem Investment von 1.000 USD in Visa-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4,096 Visa-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 1.457,44 USD, da sich der Wert eines Visa-Papiers am 21.07.2026 auf 355,82 USD belief. Das entspricht einem Plus von 45,74 Prozent.

Der Börsenwert von Visa belief sich zuletzt auf 679,48 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net