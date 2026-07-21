DAX 25.174 +0,7%ESt50 6.322 +0,6%MSCI World 4.836 +0,9%Top 10 Crypto 8,67 -1,8%Nas 25.721 -0,5%Bitcoin 57.727 -1,1%Euro 1,1412 +0,1%Öl 93,9 +3,1%Gold 4.151 +1,8%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Profitables Visa-Investment?

Dow Jones 30 Industrial-Titel Visa-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Visa-Investment von vor 5 Jahren verdient

Dow Jones 30 Industrial-Titel Visa-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Visa-Investment von vor 5 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Visa-Aktien gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Visa Inc.
311.75 EUR -1.25 EUR -0.40 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Visa-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende standen Visa-Anteile an diesem Tag bei 244,14 USD. Bei einem Investment von 1.000 USD in Visa-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4,096 Visa-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 1.457,44 USD, da sich der Wert eines Visa-Papiers am 21.07.2026 auf 355,82 USD belief. Das entspricht einem Plus von 45,74 Prozent.

Der Börsenwert von Visa belief sich zuletzt auf 679,48 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: varandah / Shutterstock.com

Aktuelle Visa Aktie News

Werbung

Visa Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Visa nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
29.04.26 Visa Buy UBS AG
29.04.26 Visa Buy Goldman Sachs Group Inc.
21.04.26 Visa Overweight JP Morgan Chase & Co.
16.02.26 Visa Buy UBS AG
21.01.26 Visa Kaufen DZ BANK