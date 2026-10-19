Dow Jones 30 Industrial-Titel Walt Disney-Aktie: Hätte sich eine Walt Disney-Anlage vor einem Jahr inzwischen bezahlt gemacht?
Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Walt Disney-Aktie gebracht.
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Vor 1 Jahr wurde das Walt Disney-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Walt Disney-Anteile bei 110,67 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 90,359 Walt Disney-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Walt Disney-Papiers auf 110,59 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9.992,77 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -0,07 Prozent.
Walt Disney markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 190,94 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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