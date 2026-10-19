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Lohnendes Walt Disney-Investment?

Dow Jones 30 Industrial-Titel Walt Disney-Aktie: Hätte sich eine Walt Disney-Anlage vor einem Jahr inzwischen bezahlt gemacht?

Dow Jones 30 Industrial-Titel Walt Disney-Aktie: Hätte sich eine Walt Disney-Anlage vor einem Jahr inzwischen bezahlt gemacht?

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Walt Disney-Aktie gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Walt Disney
98.89 EUR -0.95 EUR -0.95 %
Charts | News | Analysen

Vor 1 Jahr wurde das Walt Disney-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Walt Disney-Anteile bei 110,67 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 90,359 Walt Disney-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Walt Disney-Papiers auf 110,59 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9.992,77 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -0,07 Prozent.

Walt Disney markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 190,94 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
07.05.26 Walt Disney Outperform Bernstein Research
02.02.26 Walt Disney Kaufen DZ BANK
13.11.25 Walt Disney Overweight JP Morgan Chase & Co.
22.08.25 Walt Disney Kaufen DZ BANK
06.08.25 Walt Disney Buy UBS AG

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