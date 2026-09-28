Dow Jones 30 Industrial-Titel Walt Disney-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Walt Disney-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Vor Jahren in Walt Disney eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
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Vor 3 Jahren wurden Walt Disney-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Walt Disney-Aktie an diesem Tag 80,13 USD wert. Bei einem Investment von 10.000 USD in Walt Disney-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 124,797 Walt Disney-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 25.09.2026 gerechnet (106,15 USD), wäre das Investment nun 13.247,22 USD wert. Damit wäre die Investition um 32,47 Prozent gestiegen.
Insgesamt war Walt Disney zuletzt 183,05 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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