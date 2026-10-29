Dow Jones 30 Industrial-Wert Alphabet C (ex Google)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Alphabet C (ex Google) von vor 3 Jahren eingebracht
Vor Jahren in Alphabet C (ex Google)-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.
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Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Alphabet C (ex Google)-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 123,40 USD. Bei einem 1.000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 8,104 Alphabet C (ex Google)-Papiere. Die gehaltenen Alphabet C (ex Google)-Aktien wären am 28.10.2026 2.608,51 USD wert, da der Schlussstand 321,89 USD betrug. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 160,85 Prozent.
Zuletzt verbuchte Alphabet C (ex Google) einen Börsenwert von 3,94 Bio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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