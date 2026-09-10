Dow Jones 30 Industrial-Wert Alphabet C (ex Google)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Alphabet C (ex Google) von vor 5 Jahren eingefahren
Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Alphabet C (ex Google)-Aktie gebracht.
Werte in diesem Artikel
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Alphabet C (ex Google)-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 141,92 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 0,705 Alphabet C (ex Google)-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 328,38 USD gerechnet, wäre die Investition nun 231,38 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 131,38 Prozent vermehrt.
Alle Alphabet C (ex Google)-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 4,09 Bio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
Bildquellen: Justin Sullivan/Getty Images
Aktuelle Alphabet C (ex Google) Aktie News
Alphabet C (ex Google) Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Alphabet C (ex Google) nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|23.07.26
|Alphabet C (ex Google) Kaufen
|DZ BANK
|04.05.26
|Alphabet C (ex Google) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.04.26
|Alphabet C (ex Google) Buy
|Deutsche Bank AG
|16.02.26
|Alphabet C (ex Google) Kaufen
|DZ BANK
|20.01.26
|Alphabet C (ex Google) Neutral
|UBS AG