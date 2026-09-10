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Rentable Alphabet C (ex Google)-Anlage?

Dow Jones 30 Industrial-Wert Alphabet C (ex Google)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Alphabet C (ex Google) von vor 5 Jahren eingefahren

Dow Jones 30 Industrial-Wert Alphabet C (ex Google)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Alphabet C (ex Google) von vor 5 Jahren eingefahren

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Alphabet C (ex Google)-Aktie gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Alphabet C (ex Google)
281.90 EUR -0.40 EUR -0.14 %
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Heute vor 5 Jahren wurden Trades Alphabet C (ex Google)-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 141,92 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 0,705 Alphabet C (ex Google)-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 328,38 USD gerechnet, wäre die Investition nun 231,38 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 131,38 Prozent vermehrt.

Alle Alphabet C (ex Google)-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 4,09 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Justin Sullivan/Getty Images

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Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Alphabet C (ex Google) nach folgenden Kriterien zu filtern.

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Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
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DatumRatingAnalyst
23.07.26 Alphabet C (ex Google) Kaufen DZ BANK
04.05.26 Alphabet C (ex Google) Overweight JP Morgan Chase & Co.
28.04.26 Alphabet C (ex Google) Buy Deutsche Bank AG
16.02.26 Alphabet C (ex Google) Kaufen DZ BANK
20.01.26 Alphabet C (ex Google) Neutral UBS AG

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