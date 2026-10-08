Dow Jones 30 Industrial-Wert Alphabet C (ex Google)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Alphabet C (ex Google) von vor 5 Jahren abgeworfen
Anleger, die vor Jahren in Alphabet C (ex Google)-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
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Vor 5 Jahren wurde das Alphabet C (ex Google)-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Alphabet C (ex Google)-Anteile bei 140,06 USD. Hätte ein Anleger 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Alphabet C (ex Google)-Aktie investiert, befänden sich nun 7,140 Alphabet C (ex Google)-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Alphabet C (ex Google)-Papiers auf 347,37 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2.480,22 USD wert. Das entspricht einem Plus von 148,02 Prozent.
Am Markt war Alphabet C (ex Google) jüngst 4,21 Bio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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