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Alphabet C (ex Google)-Performance im Blick

Dow Jones 30 Industrial-Wert Alphabet C (ex Google)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Alphabet C (ex Google) von vor 5 Jahren abgeworfen

Dow Jones 30 Industrial-Wert Alphabet C (ex Google)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Alphabet C (ex Google) von vor 5 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Alphabet C (ex Google)-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Alphabet C (ex Google)
310.15 EUR 0.15 EUR 0.05 %
Charts | News | Analysen

Vor 5 Jahren wurde das Alphabet C (ex Google)-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Alphabet C (ex Google)-Anteile bei 140,06 USD. Hätte ein Anleger 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Alphabet C (ex Google)-Aktie investiert, befänden sich nun 7,140 Alphabet C (ex Google)-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Alphabet C (ex Google)-Papiers auf 347,37 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2.480,22 USD wert. Das entspricht einem Plus von 148,02 Prozent.

Am Markt war Alphabet C (ex Google) jüngst 4,21 Bio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: tanuha2001 / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
23.07.26 Alphabet C (ex Google) Kaufen DZ BANK
04.05.26 Alphabet C (ex Google) Overweight JP Morgan Chase & Co.
28.04.26 Alphabet C (ex Google) Buy Deutsche Bank AG
16.02.26 Alphabet C (ex Google) Kaufen DZ BANK
20.01.26 Alphabet C (ex Google) Neutral UBS AG

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