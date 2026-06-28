Dow Jones 30 Industrial-Wert Alphabet C (ex Google)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Alphabet C (ex Google)-Investment von vor 10 Jahren verdient

Langfristige Anlage

23.07.26 16:00 Uhr

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Alphabet C (ex Google)-Aktie Anlegern gebracht.

Die Alphabet C (ex Google)-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 37,14 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10.000 USD in das Alphabet C (ex Google)-Papier investiert hätte, befänden sich nun 269,273 Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 22.07.2026 gerechnet (341,91 USD), wäre das Investment nun 92.067,21 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 820,67 Prozent gesteigert.

Alphabet C (ex Google) markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 4,20 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net