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Dividendenveränderung

Dow Jones 30 Industrial-Wert American Express-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich American Express-Anleger freuen

06.05.26 16:36 Uhr
Dow Jones 30 Industrial-Wert American Express-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich American Express-Anleger freuen | finanzen.net

Wie der Dividendenkalender zeigt, zahlt American Express Anteilseignern eine Dividende.

Werte in diesem Artikel
Aktien
American Express Co.
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Im Rahmen der Hauptversammlung von Dow Jones 30 Industrial-Papier American Express am 05.05.2026 wurde eine Dividende für das Jahr 2025 in Höhe von 3,28 USD je Aktie beschlossen. Die Aktionärsvergütung zog damit im Vergleich zum Vorjahr um 17,14 Prozent an. Die Gesamtsumme der Dividendenzahlungen von American Express beträgt 2,27 Mrd. USD. Die Gesamtausschüttung wuchs damit im Vorjahresvergleich um 13,61 Prozent.

Dividendenrendite im Blick

Das American Express-Wertpapier verabschiedete sich am Tag der Hauptversammlung aus dem New York-Handel bei 315,95 USD in den Feierabend. Für das Jahr 2025 weist die American Express-Aktie eine Dividendenrendite von 0,89 Prozent auf. Somit sank die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr. Damals betrug sie noch 0,94 Prozent.

Aktienkursentwicklung vs. tatsächliche Rendite

Innerhalb von 1 Jahr hat sich der American Express-Kurs via New York 14,74 Prozent nach oben entwickelt. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einer Steigerung von 15,06 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Dividendenaussichten von Dividenden-Titel American Express

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von FactSet von einer Steigerung der Dividende auf 3,80 USD aus. Die Dividendenrendite würde somit laut FactSet-Schätzungen auf 1,20 Prozent hinzugewinnen.

Basisinformationen der American Express-Aktie

Die Dividenden-Aktie American Express gehört dem Dow Jones 30 Industrial an und ist an der Börse aktuell 218,177 Mrd. USD wert. Das KGV von American Express beläuft sich aktuell auf 24,06. Im Jahr 2025 erwirtschaftete American Express einen Umsatz von 80,484 Mrd.USD sowie ein EPS von 15,38 USD.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: Nada`s Images / Shutterstock.com

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