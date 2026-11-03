Dow Jones 30 Industrial-Wert Apple-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Apple-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor Jahren Apple-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
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Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem Apple-Papier statt. Diesen Handelstag beendeten die Apple-Anteile bei 176,65 USD. Wenn ein Anleger damals 10.000 USD in die Apple-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 56,609 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Apple-Aktie auf 338,32 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 19.152,00 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 91,52 Prozent erhöht.
Apple war somit zuletzt am Markt 5,03 Bio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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Bildquellen: Adam Berry/Getty Images