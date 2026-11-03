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Apple-Anlage

Dow Jones 30 Industrial-Wert Apple-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Apple-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Dow Jones 30 Industrial-Wert Apple-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Apple-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Apple-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Apple Inc.
294.75 EUR -8.00 EUR -2.64 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem Apple-Papier statt. Diesen Handelstag beendeten die Apple-Anteile bei 176,65 USD. Wenn ein Anleger damals 10.000 USD in die Apple-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 56,609 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Apple-Aktie auf 338,32 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 19.152,00 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 91,52 Prozent erhöht.

Apple war somit zuletzt am Markt 5,03 Bio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Adam Berry/Getty Images

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16:06 Apple Verkaufen DZ BANK
15:11 Apple Underperform Jefferies & Company Inc.
14:51 Apple Underweight Barclays Capital
09:26 Apple Neutral UBS AG
08:01 Apple Buy Goldman Sachs Group Inc.

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