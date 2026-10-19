Dow Jones 30 Industrial-Wert Boeing-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Boeing von vor einem Jahr bedeutet
Bei einem frühen Investment in Boeing-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.
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Boeing-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 212,94 USD. Bei einem Investment von 1.000 USD in das Boeing-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4,696 Boeing-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 893,26 USD, da sich der Wert eines Boeing-Anteils am 16.10.2026 auf 190,21 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 10,67 Prozent eingebüßt.
Der Börsenwert von Boeing belief sich jüngst auf 150,32 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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