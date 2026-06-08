Dow Jones 30 Industrial-Wert Caterpillar-Aktie: Über diese Dividende können sich Caterpillar-Anleger freuen

Stockdividende

Ein Blick in den Dividendenkalender offenbart, dass sich Caterpillar-Aktionäre über eine Dividendenauszahlung in ihr Dividendenportfolio freuen können.

Bei der Hauptversammlung von Dow Jones 30 Industrial-Wert Caterpillar am 10.06.2026 wurde beschlossen, für das Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 5,94 USD auszuschütten. Die Aktionärsvergütung wuchs damit im Vergleich zum Vorjahr um 7,41 Prozent an. 2,75 Mrd. USD werden somit insgesamt an Aktionäre ausgeschüttet. Die Gesamtausschüttung kletterte damit im Vorjahresvergleich um 3,89 Prozent.

Dividendenrendite im Blick

Letztlich notierte der Caterpillar-Anteilsschein am Tag der Hauptversammlung via New York bei 856,16 USD. Die Dividendenrendite für das Jahr 2025 beträgt 1,04 Prozent. Somit ermäßigte sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr. Damals betrug sie noch 1,52 Prozent.

Caterpillar-Aktienkurs vs. reale Rendite

Innerhalb von 3 Jahren hat der Caterpillar-Kurs via New York 259,88 Prozent an Wert gewonnen. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat sich gemessen an einem Gewinn von 261,68 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Dividendenschätzung von Caterpillar

Für 2026 prognostizieren Analysten von FactSet eine Erhöhung der Dividende auf 6,20 USD. Die Dividendenrendite würde folglich laut FactSet-Schätzungen auf 0,72 Prozent sinken.

Caterpillar-Eckdaten

Die Marktkapitalisierung des Dow Jones 30 Industrial-Unternehmens Caterpillar beläuft sich aktuell auf 420,542 Mrd. USD. Caterpillar besitzt aktuell ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 30,46. Im Jahr 2025 erwirtschaftete Caterpillar einen Umsatz von 67,589 Mrd.USD sowie einen Gewinn je Aktie von 18,81 USD.

Redaktion finanzen.net