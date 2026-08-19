Dow Jones 30 Industrial-Wert Home Depot-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Home Depot-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Anleger, die vor Jahren in Home Depot-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Werte in diesem Artikel
Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem Home Depot-Papier statt. Den vorherigen Handelstag beendete das Home Depot-Papier bei 135,46 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Home Depot-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,738 Home Depot-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 19.08.2026 auf 344,30 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 254,17 USD wert. Damit wäre die Investition 154,17 Prozent mehr wert.
Insgesamt war Home Depot zuletzt 336,32 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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|Datum
|Rating
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|18.11.25
|Home Depot Verkaufen
|DZ BANK
|26.02.25
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|DZ BANK
|18.05.22
|Home Depot Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.03.21
|Home Depot Outperform
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|19.08.20
|Home Depot buy
|Goldman Sachs Group Inc.