Dow Jones 30 Industrial-Wert Johnson Johnson-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Johnson Johnson-Aktionäre freuen

Dividendenauszahlung

Johnson Johnson-Aktionäre aufpasst: So hoch fällt die Johnson Johnson-Dividendenauszahlung aus.

Bei der Hauptversammlung von Dow Jones 30 Industrial-Wert Johnson Johnson am 23.04.2026 wurde eine Dividende für das Jahr 2025 in Höhe von 5,14 USD je Aktie beschlossen. Die Aktionärsvergütung stieg damit im Vorjahresvergleich um 4,68 Prozent. Die Gesamtausschüttung von Johnson Johnson beträgt 12,38 Mrd. USD. Die Gesamtausschüttung verbesserte sich damit im Vorjahresvergleich um 4,72 Prozent.

Johnson Johnson-Qualitätsdividendenrendite

Schlussendlich notierte das Johnson Johnson-Wertpapier am Tag der Hauptversammlung via New York bei 230,65 USD. Für das Jahr 2025 weist die Johnson Johnson-Aktie eine Dividendenrendite von 2,48 Prozent auf. Somit hat sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich vermindert, damals betrug sie noch 3,39 Prozent.

Gegenüberstellung von Aktienkurs und tatsächlicher Rendite

Innerhalb von 3 Jahren hat sich der Johnson Johnson-Kurs via New York 40,92 Prozent verteuert. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einer Steigerung von 46,33 Prozent besser entwickelt als der Johnson Johnson-Kurs.

Johnson Johnson-Dividendenvorhersage

Für das Jahr 2026 prognostizieren FactSet-Experten eine Erhöhung der Dividende auf 5,28 USD. Die Dividendenrendite würde demzufolge laut FactSet-Schätzungen auf 2,29 Prozent nachlassen.

Grunddaten von Dividenden-Aktie Johnson Johnson

Der Börsenwert des Dow Jones 30 Industrial-Unternehmens Johnson Johnson steht aktuell bei 546,266 Mrd. USD. Das Johnson Johnson-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt aktuell 18,82. 2025 setzte Johnson Johnson 94,178 Mrd. USD um und erzielte ein EPS von 11,03 USD.

Redaktion finanzen.net