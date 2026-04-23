DAX24.142 -0,1%Est505.883 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,9700 -0,2%Nas24.687 +1,0%Bitcoin66.665 -0,5%Euro1,1708 +0,2%Öl105,2 -0,8%Gold4.724 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Rheinmetall 703000 Infineon 623100 Intel 855681 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Amazon 906866 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Allianz 840400 Tesla A1CX3T
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX unentschlossen -- Wall Street uneins -- SAP-Gewinn steigt stärker als erwartet -- Intel kehrt in die Gewinnzone zurück -- Tesla, Commerzbank, Telekom, Newmont, Siemens Energy im Fokus
Top News
Anleger am deutschen Aktienmarkt am Freitag zurückhaltend: DAX mit überschaubaren Gewinnen Anleger am deutschen Aktienmarkt am Freitag zurückhaltend: DAX mit überschaubaren Gewinnen
Meta-Aktie fällt: Facebook-Mutter trennt sich von 10 Prozent der Belegschaft Meta-Aktie fällt: Facebook-Mutter trennt sich von 10 Prozent der Belegschaft
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Dividendenauszahlung

Dow Jones 30 Industrial-Wert Johnson Johnson-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Johnson Johnson-Aktionäre freuen

24.04.26 16:36 Uhr
Dow Jones 30 Industrial-Wert Johnson Johnson-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Johnson Johnson-Aktionäre freuen | finanzen.net

Johnson Johnson-Aktionäre aufpasst: So hoch fällt die Johnson Johnson-Dividendenauszahlung aus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Johnson & Johnson
195,20 EUR -1,00 EUR -0,51%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Bei der Hauptversammlung von Dow Jones 30 Industrial-Wert Johnson Johnson am 23.04.2026 wurde eine Dividende für das Jahr 2025 in Höhe von 5,14 USD je Aktie beschlossen. Die Aktionärsvergütung stieg damit im Vorjahresvergleich um 4,68 Prozent. Die Gesamtausschüttung von Johnson Johnson beträgt 12,38 Mrd. USD. Die Gesamtausschüttung verbesserte sich damit im Vorjahresvergleich um 4,72 Prozent.

Johnson Johnson-Qualitätsdividendenrendite

Schlussendlich notierte das Johnson Johnson-Wertpapier am Tag der Hauptversammlung via New York bei 230,65 USD. Für das Jahr 2025 weist die Johnson Johnson-Aktie eine Dividendenrendite von 2,48 Prozent auf. Somit hat sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich vermindert, damals betrug sie noch 3,39 Prozent.

Gegenüberstellung von Aktienkurs und tatsächlicher Rendite

Innerhalb von 3 Jahren hat sich der Johnson Johnson-Kurs via New York 40,92 Prozent verteuert. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einer Steigerung von 46,33 Prozent besser entwickelt als der Johnson Johnson-Kurs.

Johnson Johnson-Dividendenvorhersage

Für das Jahr 2026 prognostizieren FactSet-Experten eine Erhöhung der Dividende auf 5,28 USD. Die Dividendenrendite würde demzufolge laut FactSet-Schätzungen auf 2,29 Prozent nachlassen.

Grunddaten von Dividenden-Aktie Johnson Johnson

Der Börsenwert des Dow Jones 30 Industrial-Unternehmens Johnson Johnson steht aktuell bei 546,266 Mrd. USD. Das Johnson Johnson-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt aktuell 18,82. 2025 setzte Johnson Johnson 94,178 Mrd. USD um und erzielte ein EPS von 11,03 USD.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Johnson Johnson und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: josefkubes / Shutterstock.com

Nachrichten zu Johnson & Johnson

DatumMeistgelesen

Analysen zu Johnson & Johnson

DatumRatingAnalyst
01.06.2021JohnsonJohnson OutperformCredit Suisse Group
13.10.2020JohnsonJohnson OutperformCredit Suisse Group
27.08.2019JohnsonJohnson kaufenGoldman Sachs Group Inc.
27.08.2019JohnsonJohnson OutperformCredit Suisse Group
16.07.2019JohnsonJohnson OutperformCredit Suisse Group
DatumRatingAnalyst
01.06.2021JohnsonJohnson OutperformCredit Suisse Group
13.10.2020JohnsonJohnson OutperformCredit Suisse Group
27.08.2019JohnsonJohnson kaufenGoldman Sachs Group Inc.
27.08.2019JohnsonJohnson OutperformCredit Suisse Group
16.07.2019JohnsonJohnson OutperformCredit Suisse Group
DatumRatingAnalyst
23.01.2019JohnsonJohnson Equal WeightBarclays Capital
21.07.2016JohnsonJohnson HoldDeutsche Bank AG
13.06.2016JohnsonJohnson NeutralGoldman Sachs Group Inc.
27.01.2016JohnsonJohnson HaltenIndependent Research GmbH
21.01.2016JohnsonJohnson HaltenIndependent Research GmbH
DatumRatingAnalyst
17.04.2018JohnsonJohnson SellGoldman Sachs Group Inc.
21.07.2017JohnsonJohnson SellBTIG Research
20.05.2016JohnsonJohnson SellStandpoint Research
17.10.2012JohnsonJohnson verkaufenIndependent Research GmbH
10.10.2012JohnsonJohnson sellGoldman Sachs Group Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Johnson & Johnson nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen