Dow Jones 30 Industrial-Wert McDonalds-Aktie: So viel Verlust hätte ein McDonalds-Investment von vor einem Jahr eingebracht
Wer vor Jahren in McDonalds eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.
Werte in diesem Artikel
Heute vor 1 Jahr wurden McDonalds-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 313,08 USD. Hätte ein Anleger 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt in die McDonalds-Aktie investiert, befänden sich nun 31,941 McDonalds-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 267,45 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8.542,55 USD wert. Damit wäre die Investition 14,57 Prozent weniger wert.
McDonalds erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 188,82 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf McDonalds
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf McDonalds
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Bildquellen: Alberto Stocco / Shutterstock.com
Aktuelle McDonalds Aktie News
McDonalds Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für McDonalds nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.08.26
|McDonalds Kaufen
|DZ BANK
|05.08.26
|McDonalds Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|McDonalds Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|McDonalds Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.26
|McDonalds Sector Perform
|RBC Capital Markets