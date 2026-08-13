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Profitables McDonalds-Investment?

Dow Jones 30 Industrial-Wert McDonalds-Aktie: So viel Verlust hätte ein McDonalds-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Dow Jones 30 Industrial-Wert McDonalds-Aktie: So viel Verlust hätte ein McDonalds-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Wer vor Jahren in McDonalds eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
McDonald's Corp.
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Heute vor 1 Jahr wurden McDonalds-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 313,08 USD. Hätte ein Anleger 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt in die McDonalds-Aktie investiert, befänden sich nun 31,941 McDonalds-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 267,45 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8.542,55 USD wert. Damit wäre die Investition 14,57 Prozent weniger wert.

McDonalds erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 188,82 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Alberto Stocco / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
05.08.26 McDonalds Kaufen DZ BANK
05.08.26 McDonalds Sector Perform RBC Capital Markets
05.08.26 McDonalds Buy Jefferies & Company Inc.
05.08.26 McDonalds Overweight JP Morgan Chase & Co.
04.08.26 McDonalds Sector Perform RBC Capital Markets

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