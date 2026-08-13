Dow Jones 30 Industrial-Wert McDonalds-Aktie: So viel Verlust hätte ein McDonalds-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Profitables McDonalds-Investment?

20.08.26 16:00 Uhr

Wer vor Jahren in McDonalds eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurden McDonalds-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 313,08 USD. Hätte ein Anleger 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt in die McDonalds-Aktie investiert, befänden sich nun 31,941 McDonalds-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 267,45 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8.542,55 USD wert. Damit wäre die Investition 14,57 Prozent weniger wert.

McDonalds erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 188,82 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net