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Nike-Anlage im Blick

Dow Jones 30 Industrial-Wert Nike-Aktie: So viel Verlust hätte ein Nike-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Dow Jones 30 Industrial-Wert Nike-Aktie: So viel Verlust hätte ein Nike-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren Nike-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Nike Inc.
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Heute vor 10 Jahren wurde die Nike-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 51,79 USD. Hätte ein Anleger 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Nike-Aktie investiert, befänden sich nun 193,087 Nike-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 08.10.2026 6.707,86 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 34,74 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 32,92 Prozent verkleinert.

Nike wurde jüngst mit einem Börsenwert von 50,89 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

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05.10.26 Nike Outperform Bernstein Research
02.10.26 Nike Verkaufen DZ BANK

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