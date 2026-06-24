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Dow Jones 30 Industrial-Wert NVIDIA-Aktie: Über diese Dividende können sich NVIDIA-Anleger freuen

25.06.26 16:36 Uhr
Dow Jones 30 Industrial-Wert NVIDIA-Aktie: Über diese Dividende können sich NVIDIA-Anleger freuen | finanzen.net

Anleger aufpasst: So hoch fällt die NVIDIA-Ausschüttung aus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
NVIDIA Corp.
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Bei der Hauptversammlung von Dow Jones 30 Industrial-Wert NVIDIA am 24.06.2026 wurde für das Jahr 2026 das Ausschütten einer Dividende in Höhe von 0,04 USD vereinbart. Damit wurde die NVIDIA-Dividende im Vorjahresvergleich um 33,33 Prozent erhöht. Insgesamt wurde entschieden 974,00 Mio. USD an Aktionäre auszuzahlen. Damit wurde das Niveau der NVIDIA-Gesamtvergütung im Vorjahresvergleich um 16,79 Prozent nach oben angepasst.

Aktie mit Dividendenrendite

Die NVIDIA-Aktie beendete den Tag der Hauptversammlung via NASDAQ bei 199,00 USD. Das NVIDIA-Wertpapier verzeichnet für 2026 eine Dividendenrendite von 0,02 Prozent. Es gab somit, wie die Renditenhistorie offenbart, keine Veränderung der Dividendenrendite.

NVIDIA-Aktienkurs und tatsächliche Rendite im Vergleich

Im Zeitraum von 5 Jahren ist der NVIDIA-Kurs via NASDAQ 945,66 Prozent gestiegen. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Zugewinn von 946,82 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Dividendenausblick von Dividenden-Aktie NVIDIA

Für 2027 prognostizieren Analysten von FactSet eine Erhöhung der Dividende auf 0,68 USD. Die Dividendenrendite würde demzufolge laut FactSet-Schätzungen auf 0,34 Prozent anziehen.

Basisinformationen der NVIDIA-Aktie

Die Dividenden-Aktie NVIDIA gehört dem Dow Jones 30 Industrial an und ist an der Börse aktuell 4,847 Bio. USD wert. Das NVIDIA-KGV beträgt aktuell 38,32. Der Umsatz von NVIDIA belief sich in 2026 auf 215,938 Mrd. USD. Der Gewinn je Aktie summierte sich derweil auf 4,90 USD.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: JHVEPhoto / Shutterstock.com

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