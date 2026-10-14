Dow Jones 30 Industrial-Wert Procter Gamble-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Procter Gamble-Aktionäre freuen

Procter Gamble-Dividende

14.10.26 16:36 Uhr

Procter Gamble-Investoren aufpasst: So hoch fällt die Procter Gamble-Ausschüttung aus.

Bei der Hauptversammlung von Dow Jones 30 Industrial-Titel Procter Gamble am 13.10.2026 wurde für das Jahr 2026 die Zahlung einer Dividende in Höhe von 4,26 USD beschlossen. Die Aktionärsvergütung wuchs damit im Vergleich zum Vorjahr um 4,41 Prozent an. Procter Gamble zahlt Aktionären eine Gesamtausschüttung von 10,23 Mrd. USD. Die Gesamtausschüttung wuchs damit im Vorjahresvergleich um 3,65 Prozent.

Dividendenrendite im Fokus

Letztlich notierte das Procter Gamble-Papier am Tag der Hauptversammlung via New York bei 153,04 USD. Für das Jahr 2026 weist die Procter Gamble-Aktie eine Dividendenrendite von 2,90 Prozent auf. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht dies einem Zuwachs der Dividendenrendite, damals betrug sie noch 2,56 Prozent.

Reale Rendite vs. Aktienkursentwicklung

Im Zeitraum von 5 Jahren hat der Aktienkurs von Procter Gamble via New York 6,24 Prozent an Wert gewonnen. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Wachstum von 15,03 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Dividendenvorhersage von Dividenden-Aktie Procter Gamble

Für 2027 sehen FactSet-Experten eine Erhöhung der Dividende auf 4,38 USD voraus. Somit würde die Dividendenrendite laut FactSet-Schätzungen auf 2,87 Prozent sinken.

Schlüsseldaten von Procter Gamble

Procter Gamble ist ein Dow Jones 30 Industrial-Unternehmen mit einem Börsenwert von aktuell 353,230 Mrd. USD. Procter Gamble weist aktuell ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 22,14 auf. Im Jahr 2026 erzielte Procter Gamble einen Umsatz von 87,032 Mrd.USD sowie einen Gewinn je Aktie von 6,62 USD.

Redaktion finanzen.net