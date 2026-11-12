Dow Jones 30 Industrial-Wert Salesforce-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Salesforce-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Hochrechnung

12.11.26 16:00 Uhr

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Salesforce-Aktie gebracht.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem Salesforce-Papier statt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Salesforce-Anteile bei 213,63 USD. Wer vor 3 Jahren 1.000 USD in die Salesforce-Aktie investiert hat, hat nun 4,681 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 11.11.2026 1.020,50 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 218,01 USD belief. Damit wäre die Investition um 2,05 Prozent gestiegen.

Am Markt war Salesforce jüngst 175,61 Mrd. USD wert. Das Salesforce-IPO fand am 20.06.2019 an der Börse NYSE statt. Damals wurde der erste Kurs des Salesforce-Papiers bei 38,50 USD festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net