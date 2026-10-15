Dow Jones 30 Industrial-Wert Salesforce-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Salesforce von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in Salesforce-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
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Vor 3 Jahren wurde das Salesforce-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Salesforce-Aktie letztlich bei 204,59 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Salesforce-Aktie investiert hätte, hätte er nun 0,489 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 14.10.2026 auf 235,95 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 115,33 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +15,33 Prozent.
Der Börsenwert von Salesforce belief sich jüngst auf 196,13 Mrd. USD. Die Salesforce-Aktie ging am 20.06.2019 an die Börse NYSE. Der Erstkurs des Salesforce-Papiers belief sich damals auf 38,50 USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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