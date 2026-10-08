Dow Jones 30 Industrial-Wert Salesforce-Aktie: So viel hätte eine Investition in Salesforce von vor einem Jahr gekostet

Profitabler Salesforce-Einstieg?

08.10.26 16:00 Uhr

So viel hätten Anleger mit einem frühen Salesforce-Investment verlieren können.

Heute vor 1 Jahr wurde das Salesforce-Papier via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 240,43 USD. Bei einem Salesforce-Investment von 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 41,592 Salesforce-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 07.10.2026 9.339,93 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 224,56 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 6,60 Prozent vermindert.

Der Börsenwert von Salesforce belief sich zuletzt auf 185,05 Mrd. USD. Der Salesforce-Börsengang fand am 20.06.2019 an der Börse NYSE statt. Damals wurde der erste Kurs eines Salesforce-Anteils bei 38,50 USD festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net