Dow Jones 30 Industrial-Wert Salesforce-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Salesforce von vor einem Jahr bedeutet

Salesforce-Investition im Blick

05.11.26 16:00 Uhr

Bei einem frühen Investment in Salesforce-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Vor 1 Jahr wurden Salesforce-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 252,68 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Salesforce-Papier investiert hätte, befänden sich nun 0,396 Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 89,88 USD, da sich der Wert eines Salesforce-Anteils am 04.11.2026 auf 227,11 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 10,12 Prozent abgenommen.

Die Marktkapitalisierung von Salesforce bezifferte sich zuletzt auf 182,55 Mrd. USD. Die Salesforce-Aktie wurde am 20.06.2019 an der Börse NYSE erstmalig gehandelt. Der erste festgestellte Kurs eines Salesforce-Anteils lag damals bei 38,50 USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net