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Travelers-Anlage

Dow Jones 30 Industrial-Wert Travelers-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Travelers-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Travelers eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Travelers Inc (Travelers Companies)
320.90 EUR -0.40 EUR -0.12 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit der Travelers-Aktie statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 157,24 USD. Wenn ein Anleger damals 1.000 USD in die Travelers-Aktie investiert hätte, hätte er nun 6,360 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 06.10.2026 gerechnet (360,64 USD), wäre die Investition nun 2.293,56 USD wert. Damit wäre die Investition um 129,36 Prozent gestiegen.

Die Marktkapitalisierung von Travelers bezifferte sich zuletzt auf 74,95 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
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Datum Rating Analyst
27.06.19 Travelers Sell Deutsche Bank AG
19.04.19 Travelers Sector Perform RBC Capital Markets
09.01.19 Travelers Overweight Barclays Capital
24.04.17 Travelers Buy Argus Research Company
13.02.17 Travelers Companies Mkt Perform FBR & Co.

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