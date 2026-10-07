Dow Jones 30 Industrial-Wert Travelers-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Travelers-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Travelers-Anlage

07.10.26 16:00 Uhr

Wer vor Jahren in Travelers eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit der Travelers-Aktie statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 157,24 USD. Wenn ein Anleger damals 1.000 USD in die Travelers-Aktie investiert hätte, hätte er nun 6,360 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 06.10.2026 gerechnet (360,64 USD), wäre die Investition nun 2.293,56 USD wert. Damit wäre die Investition um 129,36 Prozent gestiegen.

Die Marktkapitalisierung von Travelers bezifferte sich zuletzt auf 74,95 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net