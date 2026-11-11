Dow Jones 30 Industrial-Wert Travelers-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Travelers von vor 10 Jahren abgeworfen

Travelers-Performance im Blick

11.11.26 16:00 Uhr

Investoren, die vor Jahren in Travelers-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit dem Travelers-Papier statt. Diesen Tag beendete das Travelers-Papier bei 110,28 USD. Wer vor 10 Jahren 100 USD in die Travelers-Aktie investiert hat, hat nun 0,907 Anteile im Depot. Die gehaltenen Travelers-Aktien wären am 10.11.2026 363,42 USD wert, da der Schlussstand 400,78 USD betrug. Das entspricht einer Zunahme von 263,42 Prozent.

Insgesamt war Travelers zuletzt 80,51 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net