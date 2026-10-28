DAX 25.685 +0,4%ESt50 6.166 +0,0%MSCI World 4.927 +0,5%Top 10 Crypto 10,70 +0,3%Nas 26.464 -0,1%Bitcoin 72.131 -0,8%Euro 1,1143 +0,1%Öl 116,2 +2,0%Gold 4.040 -0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Langfristige Investition

Dow Jones 30 Industrial-Wert Travelers-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Travelers-Investment von vor 3 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Travelers-Aktie Investoren gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Travelers Inc (Travelers Companies)
354.60 EUR -3.20 EUR -0.89 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Travelers-Papier via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 160,68 USD. Bei einer 1.000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 6,224 Travelers-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 27.10.2026 2.470,94 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 397,03 USD belief. Das entspricht einem Plus von 147,09 Prozent.

Travelers markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 81,48 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

Aktuelle Travelers Aktie News

Werbung

Travelers Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Travelers nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
27.06.19 Travelers Sell Deutsche Bank AG
19.04.19 Travelers Sector Perform RBC Capital Markets
09.01.19 Travelers Overweight Barclays Capital
24.04.17 Travelers Buy Argus Research Company
13.02.17 Travelers Companies Mkt Perform FBR & Co.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.