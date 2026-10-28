Dow Jones 30 Industrial-Wert Travelers-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Travelers-Investment von vor 3 Jahren verdient

Langfristige Investition

28.10.26 16:00 Uhr

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Travelers-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Travelers-Papier via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 160,68 USD. Bei einer 1.000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 6,224 Travelers-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 27.10.2026 2.470,94 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 397,03 USD belief. Das entspricht einem Plus von 147,09 Prozent.

Travelers markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 81,48 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net