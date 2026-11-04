Dow Jones 30 Industrial-Wert Travelers-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Travelers-Investment von vor 5 Jahren verdient
Bei einem frühen Travelers-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
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Die Travelers-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Travelers-Aktie betrug an diesem Tag 156,50 USD. Bei einer 10.000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 63,898 Travelers-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 03.11.2026 25.265,81 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 395,41 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 152,66 Prozent gleich.
Travelers erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 81,79 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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