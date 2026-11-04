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Profitables Visa-Investment?

Dow Jones 30 Industrial-Wert Visa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Visa von vor 3 Jahren eingebracht

Dow Jones 30 Industrial-Wert Visa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Visa von vor 3 Jahren eingebracht

Investoren, die vor Jahren in Visa-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Visa Inc.
380.85 EUR 3.15 EUR 0.83 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 3 Jahren wurde die Visa-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Visa-Anteile letztlich bei 243,60 USD. Bei einem Investment von 1.000 USD in die Visa-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4,105 Visa-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 03.11.2026 auf 420,42 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1.725,86 USD wert. Mit einer Performance von +72,59 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Zuletzt ergab sich für Visa eine Börsenbewertung in Höhe von 815,72 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: varandah / Shutterstock.com

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Visa Analysen

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Datum Rating Analyst
03.11.26 Visa Kaufen DZ BANK
03.08.26 Visa Kaufen DZ BANK
29.07.26 Visa Outperform RBC Capital Markets
29.07.26 Visa Buy UBS AG
29.07.26 Visa Overweight JP Morgan Chase & Co.

Information

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