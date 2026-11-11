Dow Jones 30 Industrial-Wert Visa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Visa von vor 5 Jahren eingebracht

Visa-Performance

11.11.26 16:00 Uhr

So viel hätten Anleger mit einem frühen Visa-Investment verdienen können.

Vor 5 Jahren wurden Visa-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 210,42 USD. Wenn ein Anleger damals 10.000 USD in das Visa-Papier investiert hätte, hätte er nun 47,524 Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 20.102,65 USD, da sich der Wert einer Visa-Aktie am 10.11.2026 auf 423,00 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 101,03 Prozent zugenommen.

Visa wurde jüngst mit einem Börsenwert von 777,84 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net