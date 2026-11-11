DAX 26.625 +1,1%ESt50 6.385 +0,9%MSCI World 4.836 -0,2%Top 10 Crypto 9,79 +1,6%Nas 25.517 +1,8%Bitcoin 66.725 +1,1%Euro 1,1097 -0,6%Öl 93,9 +2,7%Gold 4.005 -0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...
Visa-Performance

Dow Jones 30 Industrial-Wert Visa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Visa von vor 5 Jahren eingebracht

Dow Jones 30 Industrial-Wert Visa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Visa von vor 5 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Visa-Investment verdienen können.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Visa Inc.
380.05 EUR 0.10 EUR 0.03 %
Charts | News | Analysen

Vor 5 Jahren wurden Visa-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 210,42 USD. Wenn ein Anleger damals 10.000 USD in das Visa-Papier investiert hätte, hätte er nun 47,524 Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 20.102,65 USD, da sich der Wert einer Visa-Aktie am 10.11.2026 auf 423,00 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 101,03 Prozent zugenommen.

Visa wurde jüngst mit einem Börsenwert von 777,84 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Valeri Potapova / Shutterstock.com

Aktuelle Visa Aktie News

Werbung

Visa Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Visa nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
03.11.26 Visa Kaufen DZ BANK
03.08.26 Visa Kaufen DZ BANK
29.07.26 Visa Outperform RBC Capital Markets
29.07.26 Visa Buy UBS AG
29.07.26 Visa Overweight JP Morgan Chase & Co.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.