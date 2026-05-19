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Dow Jones 30 Industrial-Wert Visa-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Visa von vor 3 Jahren abgeworfen

20.05.26 16:00 Uhr
Dow Jones 30 Industrial-Wert Visa-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Visa von vor 3 Jahren abgeworfen | finanzen.net

Bei einem frühen Investment in Visa-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

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Aktien
Visa Inc.
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Vor 3 Jahren wurden Visa-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Visa-Papier bei 233,31 USD. Bei einer 1.000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 4,286 Visa-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1.414,04 USD, da sich der Wert eines Visa-Papiers am 19.05.2026 auf 329,91 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 41,40 Prozent angewachsen.

Zuletzt verbuchte Visa einen Börsenwert von 626,52 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: Valeri Potapova / Shutterstock.com

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