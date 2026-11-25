Visa-Performance im Blick

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Visa-Investment gewesen.

Am 25.11.2025 wurde die Visa-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Visa-Papier an diesem Tag bei 334,53 USD. Bei einer 1.000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 2,989 Visa-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Visa-Aktien wären am 24.11.2026 1.245,87 USD wert, da der Schlussstand 416,78 USD betrug. Das entspricht einem Plus von 24,59 Prozent.

Visa wurde am Markt mit 759,32 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net