Dow Jones 30 Industrial-Wert Visa-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Visa-Investment von vor 10 Jahren verdient
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Visa-Aktien verdienen können.
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Am 21.10.2016 wurde die Visa-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 82,35 USD. Bei einem Investment von 10.000 USD in das Visa-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 121,433 Visa-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 20.10.2026 auf 406,57 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 49.370,98 USD wert. Mit einer Performance von +393,71 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Jüngst verzeichnete Visa eine Marktkapitalisierung von 752,87 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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