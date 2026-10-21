DAX 25.631 +1,3%ESt50 6.196 +1,2%MSCI World 4.922 +0,2%Top 10 Crypto 11,11 +2,5%Nas 26.541 +0,4%Bitcoin 74.643 +1,1%Euro 1,1227 -0,1%Öl 108,6 -0,2%Gold 4.130 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Visa-Investmentbeispiel

Dow Jones 30 Industrial-Wert Visa-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Visa-Investment von vor 10 Jahren verdient

Dow Jones 30 Industrial-Wert Visa-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Visa-Investment von vor 10 Jahren verdient

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Visa-Aktien verdienen können.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Visa Inc.
363.15 EUR 0.90 EUR 0.25 %
Charts | News | Analysen

Am 21.10.2016 wurde die Visa-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 82,35 USD. Bei einem Investment von 10.000 USD in das Visa-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 121,433 Visa-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 20.10.2026 auf 406,57 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 49.370,98 USD wert. Mit einer Performance von +393,71 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Jüngst verzeichnete Visa eine Marktkapitalisierung von 752,87 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Olga Kolos / Shutterstock.com

Aktuelle Visa Aktie News

Werbung

Visa Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Visa nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
03.08.26 Visa Kaufen DZ BANK
29.07.26 Visa Outperform RBC Capital Markets
29.07.26 Visa Buy UBS AG
29.07.26 Visa Overweight JP Morgan Chase & Co.
29.04.26 Visa Buy UBS AG

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.