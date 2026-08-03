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Index im Fokus

Dow Jones aktuell: Am Nachmittag Gewinne im Dow Jones

Dow Jones aktuell: Am Nachmittag Gewinne im Dow Jones

Der Dow Jones verzeichnet derzeit Kursgewinne.

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Indizes
Dow Jones 30 Industrial
54,160.23 USD 981.82 USD 1.85 %
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Am Dienstag tendiert der Dow Jones um 20:00 Uhr via NYSE 1,88 Prozent fester bei 54.177,28 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 24,537 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Abschlag von 0,789 Prozent auf 52.759,06 Punkte an der Kurstafel, nach 53.178,41 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 54.272,60 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 53.641,21 Einheiten.

So entwickelt sich der Dow Jones auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.07.2026, wurde der Dow Jones mit 52.900,07 Punkten gehandelt. Der Dow Jones verzeichnete vor drei Monaten, am 04.05.2026, den Wert von 48.941,90 Punkten. Der Dow Jones bewegte sich noch vor einem Jahr, am 04.08.2025, bei 44.173,64 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 11,98 Prozent nach oben. Der Dow Jones verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 54.272,60 Punkten. Bei 45.057,28 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind aktuell Caterpillar (+ 6,74 Prozent auf 885,97 USD), Cisco (+ 4,40 Prozent auf 120,96 USD), Home Depot (+ 3,55 Prozent auf 300,80 EUR), Goldman Sachs (+ 3,12 Prozent auf 1.059,07 USD) und IBM (+ 2,90 Prozent auf 232,88 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind hingegen Nike (-2,25 Prozent auf 41,68 USD), Amazon (-1,86 Prozent auf 278,74 USD), Chevron (-1,18 Prozent auf 190,90 USD), UnitedHealth (-1,08 Prozent auf 410,89 USD) und Coca-Cola (-0,43 Prozent auf 86,49 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 13.360.276 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 4,222 Bio. Euro im Dow Jones den größten Anteil aus.

Dow Jones-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie. Hier wird ein KGV von 10,98 erwartet. Die höchste Dividendenrendite fällt 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 3,73 Prozent bei der Nike-Aktie an.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

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03.08.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
22.07.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK
29.06.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
08.06.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
21.05.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK