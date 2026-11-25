Kursentwicklung

Der Dow Jones entwickelte sich zum Handelsende positiv.

Am Mittwoch ging es im Dow Jones via NYSE zum Handelsschluss um 0,33 Prozent auf 50.182,95 Punkte nach oben. Der Börsenwert der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 24,600 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 1,05 Prozent auf 49.494,60 Punkte an der Kurstafel, nach 50.018,70 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 50.395,24 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 48.913,74 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der Dow Jones auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den Dow Jones bereits um 1,92 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones lag am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, bei 52.215,16 Punkten. Vor drei Monaten, am 25.08.2026, wies der Dow Jones einen Wert von 53.577,40 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 25.11.2025, erreichte der Dow Jones einen Stand von 47.112,45 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 3,72 Prozent. In diesem Jahr markierte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 54.744,33 Punkten. Bei 45.057,28 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im Dow Jones

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind aktuell IBM (+ 3,33 Prozent auf 243,47 USD), Nike (+ 2,55 Prozent auf 36,66 USD), Walt Disney (+ 2,52 Prozent auf 125,60 USD), Sherwin-Williams (+ 2,40 Prozent auf 361,02 USD) und Salesforce (+ 2,04 Prozent auf 197,21 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind hingegen NVIDIA (-3,91 Prozent auf 149,30 USD), Amazon (-3,12 Prozent auf 244,43 USD), Alphabet C (ex Google) (-2,02 Prozent auf 270,98 USD), Microsoft (-1,25 Prozent auf 489,93 USD) und Amgen (-0,99 Prozent auf 469,24 USD).

Welche Dow Jones-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 78.228.120 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie macht im Dow Jones mit 4,637 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie. Hier wird ein KGV von 10,93 erwartet. Mit 4,64 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion Finanzen.net