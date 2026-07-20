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Dow Jones im Blick

Dow Jones aktuell: Das macht der Dow Jones am Dienstagmittag

Dow Jones aktuell: Das macht der Dow Jones am Dienstagmittag

Der Dow Jones verbucht am Dienstagmittag Zuwächse.

Werte in diesem Artikel
Aktien
3M Co.
151.00 EUR 10.90 EUR 7.78 %
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Caterpillar Inc.
780.60 EUR 16.40 EUR 2.15 %
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166.28 EUR 0.36 EUR 0.22 %
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290.05 EUR -8.85 EUR -2.96 %
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IBM Corp. (International Business Machines)
184.72 EUR -2.30 EUR -1.23 %
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McDonald's Corp.
232.50 EUR -1.50 EUR -0.64 %
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NVIDIA Corp.
179.70 EUR 2.02 EUR 1.14 %
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Salesforce
149.00 EUR -4.28 EUR -2.79 %
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Travelers Inc (Travelers Companies)
322.90 EUR -0.50 EUR -0.15 %
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UnitedHealth Inc.
380.80 EUR 12.00 EUR 3.25 %
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Walmart
96.32 EUR -3.40 EUR -3.41 %
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Indizes
Dow Jones 30 Industrial
52,271.09 USD 431.83 USD 0.83 %
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Um 17:57 Uhr verbucht der Dow Jones im NYSE-Handel Gewinne in Höhe von 0,75 Prozent auf 52.225,77 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 24,314 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0,608 Prozent auf 52.154,57 Punkte an der Kurstafel, nach 51.839,26 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Dow Jones lag heute bei 52.237,16 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 51.890,10 Punkten erreichte.

Dow Jones-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones lag am vorherigen Handelstag, dem 18.06.2026, bei 51.564,70 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 21.04.2026, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 49.149,38 Punkten. Der Dow Jones lag noch vor einem Jahr, am 21.07.2025, bei 44.323,07 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 7,94 Prozent aufwärts. Das Dow Jones-Jahreshoch beträgt derzeit 53.289,30 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 45.057,28 Zählern.

Das sind die Tops und Flops im Dow Jones

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen aktuell 3M (+ 9,04 Prozent auf 173,50 USD), UnitedHealth (+ 2,67 Prozent auf 432,79 USD), Caterpillar (+ 2,65 Prozent auf 887,21 USD), Goldman Sachs (+ 2,28 Prozent auf 1.079,05 USD) und NVIDIA (+ 1,54 Prozent auf 206,41 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones hingegen Salesforce (-2,20 Prozent auf 169,97 USD), Walmart (-1,52 Prozent auf 110,50 USD), IBM (-1,46 Prozent auf 209,89 USD), McDonalds (-1,10 Prozent auf 264,70 USD) und Home Depot (-1,10 Prozent auf 288,60 EUR).

Blick in den Dow Jones: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 7.640.033 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Dow Jones nimmt die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 4,297 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Mitglieder im Fokus

Die Travelers-Aktie präsentiert mit 11,48 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Chevron lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 3,76 Prozent.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
29.06.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
08.06.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
21.05.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK
21.05.26 NVIDIA Buy UBS AG
21.05.26 NVIDIA Outperform RBC Capital Markets