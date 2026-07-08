Dow Jones aktuell: Das macht der Dow Jones am Donnerstagmittag

Index-Performance im Fokus

09.07.26 17:59 Uhr

Dow Jones-Handel am Mittag.

Um 17:57 Uhr springt der Dow Jones im NYSE-Handel um 0,27 Prozent auf 52.489,83 Punkte an. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 24,109 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Dow Jones 0,783 Prozent höher bei 52.758,47 Punkten in den Handel, nach 52.348,39 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 52.562,44 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 52.249,44 Einheiten.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche gab der Dow Jones bereits um 0,641 Prozent nach. Vor einem Monat, am 09.06.2026, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 50.872,11 Punkten. Der Dow Jones erreichte vor drei Monaten, am 09.04.2026, den Wert von 48.185,80 Punkten. Der Dow Jones wies vor einem Jahr, am 09.07.2025, einen Stand von 44.458,30 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 8,49 Prozent. Der Dow Jones markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 53.289,30 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 45.057,28 Punkten.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich derzeit Cisco (+ 3,91 Prozent auf 118,27 USD), Goldman Sachs (+ 3,01 Prozent auf 1.060,67 USD), American Express (+ 2,56 Prozent auf 345,00 USD), JPMorgan Chase (+ 1,46 Prozent auf 335,46 USD) und Caterpillar (+ 1,31 Prozent auf 960,48 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind hingegen Alphabet C (ex Google) (-2,27 Prozent auf 350,57 USD), IBM (-2,14 Prozent auf 295,60 USD), Salesforce (-1,81 Prozent auf 163,56 USD), Johnson Johnson (-1,42 Prozent auf 259,65 USD) und Amgen (-1,24 Prozent auf 363,43 USD).

Welche Dow Jones-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 11.345.196 Aktien gehandelt. Im Dow Jones macht die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 4,165 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der Dow Jones-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Salesforce-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 11,77 erwartet. Die Chevron-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 4,06 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net