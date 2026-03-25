Dow Jones aktuell: Dow Jones am Donnerstagmittag in der Verlustzone
Der Dow Jones zeigt sich derzeit leichter.
Werte in diesem Artikel
Am Donnerstag gibt der Dow Jones um 17:57 Uhr via NYSE um 0,74 Prozent auf 46.085,96 Punkte nach. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 17,873 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,248 Prozent tiefer bei 46.314,24 Punkten in den Handel, nach 46.429,49 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des Dow Jones lag am Donnerstag bei 46.030,00 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 46.547,59 Punkten erreichte.
Dow Jones-Entwicklung seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht kletterte der Dow Jones bereits um 0,616 Prozent. Vor einem Monat, am 26.02.2026, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 49.499,20 Punkten. Der Dow Jones lag noch vor drei Monaten, am 26.12.2025, bei 48.710,97 Punkten. Vor einem Jahr, am 26.03.2025, wurde der Dow Jones mit 42.454,79 Punkten berechnet.
Der Index sank seit Jahresbeginn 2026 bereits um 4,75 Prozent. Aktuell liegt der Dow Jones bei einem Jahreshoch von 50.512,79 Punkten. Bei 45.369,39 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Heutige Tops und Flops im Dow Jones
Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind derzeit Chevron (+ 1,74 Prozent auf 208,72 USD), Salesforce (+ 1,57 Prozent auf 184,81 USD), Apple (+ 1,36 Prozent auf 256,05 USD), Verizon (+ 1,21 Prozent auf 50,98 USD) und Cisco (+ 1,05 Prozent auf 82,69 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones hingegen NVIDIA (-2,72 Prozent auf 173,83 USD), Caterpillar (-2,58 Prozent auf 700,49 USD), Boeing (-2,27 Prozent auf 195,08 USD), Goldman Sachs (-2,13 Prozent auf 823,95 USD) und 3M (-1,55 Prozent auf 145,75 USD).
Dow Jones-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 18.139.190 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,759 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert.
Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Aktien im Blick
Die Verizon-Aktie verzeichnet mit 10,28 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Die Verizon-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,58 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.net
Übrigens: 3M und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf 3M
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf 3M
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere 3M News
Bildquellen: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com