Dow Jones aktuell: Dow Jones am Donnerstagmittag in der Verlustzone

Dow Jones aktuell

Der Dow Jones zeigt sich derzeit leichter.

Am Donnerstag gibt der Dow Jones um 17:57 Uhr via NYSE um 0,74 Prozent auf 46.085,96 Punkte nach. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 17,873 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,248 Prozent tiefer bei 46.314,24 Punkten in den Handel, nach 46.429,49 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Dow Jones lag am Donnerstag bei 46.030,00 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 46.547,59 Punkten erreichte.

Dow Jones-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht kletterte der Dow Jones bereits um 0,616 Prozent. Vor einem Monat, am 26.02.2026, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 49.499,20 Punkten. Der Dow Jones lag noch vor drei Monaten, am 26.12.2025, bei 48.710,97 Punkten. Vor einem Jahr, am 26.03.2025, wurde der Dow Jones mit 42.454,79 Punkten berechnet.

Der Index sank seit Jahresbeginn 2026 bereits um 4,75 Prozent. Aktuell liegt der Dow Jones bei einem Jahreshoch von 50.512,79 Punkten. Bei 45.369,39 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Heutige Tops und Flops im Dow Jones

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind derzeit Chevron (+ 1,74 Prozent auf 208,72 USD), Salesforce (+ 1,57 Prozent auf 184,81 USD), Apple (+ 1,36 Prozent auf 256,05 USD), Verizon (+ 1,21 Prozent auf 50,98 USD) und Cisco (+ 1,05 Prozent auf 82,69 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones hingegen NVIDIA (-2,72 Prozent auf 173,83 USD), Caterpillar (-2,58 Prozent auf 700,49 USD), Boeing (-2,27 Prozent auf 195,08 USD), Goldman Sachs (-2,13 Prozent auf 823,95 USD) und 3M (-1,55 Prozent auf 145,75 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 18.139.190 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,759 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Aktien im Blick

Die Verizon-Aktie verzeichnet mit 10,28 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Die Verizon-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,58 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net