DAX22.581 -1,6%Est505.562 -1,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,9600 -2,2%Nas21.590 -1,6%Bitcoin59.728 -3,2%Euro1,1536 -0,2%Öl108,3 +4,9%Gold4.397 -2,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 RENK RENK73 Deutsche Telekom 555750 DEUTZ 630500 Vonovia A1ML7J Allianz 840400 Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich deutlich schwächer -- DEUTZ expandiert in Rüstungsgeschäft -- Microsoft, Kontron, Beyond Meat, Palantir, Rüstungsaktien, Meta, Alphabet, Olaplex im Fokus
Top News
Porsche-Aktie dreht ins Plus: VW-Mehrheitseigentümer mit etwas weniger Gewinn Porsche-Aktie dreht ins Plus: VW-Mehrheitseigentümer mit etwas weniger Gewinn
NVIDIA, Alphabet oder Broadcom: Welche KI-Aktie jetzt das meiste Potenzial bietet NVIDIA, Alphabet oder Broadcom: Welche KI-Aktie jetzt das meiste Potenzial bietet
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Stabilität und Renditechancen dank Rohstoffen? Mit diesem ETF von Amundi kannst du in einen Korb aus verschiedenen Rohstoffen investieren.
Wer­bung
Dow Jones aktuell

Dow Jones aktuell: Dow Jones am Donnerstagmittag in der Verlustzone

26.03.26 18:00 Uhr
Dow Jones aktuell: Dow Jones am Donnerstagmittag in der Verlustzone | finanzen.net

Der Dow Jones zeigt sich derzeit leichter.

Werte in diesem Artikel
Aktien
3M Co.
128,76 EUR 0,84 EUR 0,66%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Apple Inc.
222,00 EUR 2,75 EUR 1,25%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Boeing Co.
171,56 EUR -0,82 EUR -0,48%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Caterpillar Inc.
621,00 EUR -5,00 EUR -0,80%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Chevron Corp.
180,98 EUR 3,72 EUR 2,10%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Cisco Inc.
71,09 EUR -0,17 EUR -0,24%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Goldman Sachs
721,80 EUR -2,60 EUR -0,36%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
IBM Corp. (International Business Machines)
212,25 EUR 3,45 EUR 1,65%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
150,84 EUR -3,62 EUR -2,34%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Salesforce
160,60 EUR 1,04 EUR 0,65%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Verizon Inc.
44,17 EUR 0,64 EUR 1,47%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
Dow Jones 30 Industrial
46.098,1 PKT -331,4 PKT -0,71%
Charts|News|Analysen

Am Donnerstag gibt der Dow Jones um 17:57 Uhr via NYSE um 0,74 Prozent auf 46.085,96 Punkte nach. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 17,873 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,248 Prozent tiefer bei 46.314,24 Punkten in den Handel, nach 46.429,49 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Dow Jones lag am Donnerstag bei 46.030,00 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 46.547,59 Punkten erreichte.

Dow Jones-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht kletterte der Dow Jones bereits um 0,616 Prozent. Vor einem Monat, am 26.02.2026, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 49.499,20 Punkten. Der Dow Jones lag noch vor drei Monaten, am 26.12.2025, bei 48.710,97 Punkten. Vor einem Jahr, am 26.03.2025, wurde der Dow Jones mit 42.454,79 Punkten berechnet.

Der Index sank seit Jahresbeginn 2026 bereits um 4,75 Prozent. Aktuell liegt der Dow Jones bei einem Jahreshoch von 50.512,79 Punkten. Bei 45.369,39 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Heutige Tops und Flops im Dow Jones

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind derzeit Chevron (+ 1,74 Prozent auf 208,72 USD), Salesforce (+ 1,57 Prozent auf 184,81 USD), Apple (+ 1,36 Prozent auf 256,05 USD), Verizon (+ 1,21 Prozent auf 50,98 USD) und Cisco (+ 1,05 Prozent auf 82,69 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones hingegen NVIDIA (-2,72 Prozent auf 173,83 USD), Caterpillar (-2,58 Prozent auf 700,49 USD), Boeing (-2,27 Prozent auf 195,08 USD), Goldman Sachs (-2,13 Prozent auf 823,95 USD) und 3M (-1,55 Prozent auf 145,75 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 18.139.190 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,759 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Aktien im Blick

Die Verizon-Aktie verzeichnet mit 10,28 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Die Verizon-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,58 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: 3M und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf 3M

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf 3M

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
19.03.2026NVIDIA BuyUBS AG
18.03.2026NVIDIA OverweightBarclays Capital
18.03.2026NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
18.03.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
17.03.2026NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
19.03.2026NVIDIA BuyUBS AG
18.03.2026NVIDIA OverweightBarclays Capital
18.03.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
17.03.2026NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
17.03.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
18.03.2026NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.11.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen