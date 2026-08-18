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NYSE-Handel im Fokus

Dow Jones aktuell: Dow Jones beendet den Handel in der Gewinnzone

Dow Jones aktuell: Dow Jones beendet den Handel in der Gewinnzone

Am dritten Tag der Woche zeigten sich die Anleger in New York optimistisch.

Werte in diesem Artikel
Aktien
3M Co.
146.80 EUR 0.15 EUR 0.10 %
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American Express Co.
286.10 EUR 2.90 EUR 1.02 %
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178.60 EUR -0.06 EUR -0.03 %
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Caterpillar Inc.
675.60 EUR 4.40 EUR 0.66 %
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Home Depot
275.65 EUR 0.65 EUR 0.24 %
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Honeywell Technologies
177.48 EUR -2.84 EUR -1.57 %
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Microsoft Corp.
427.60 EUR -4.30 EUR -1.00 %
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Nike Inc.
33.00 EUR 0.01 EUR 0.03 %
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NVIDIA Corp.
193.56 EUR 5.76 EUR 3.07 %
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Salesforce
221.90 EUR -1.60 EUR -0.72 %
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Travelers Inc (Travelers Companies)
312.80 EUR -1.00 EUR -0.32 %
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UnitedHealth Inc.
344.00 EUR 3.00 EUR 0.88 %
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Walt Disney
93.75 EUR 2.25 EUR 2.46 %
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Indizes
Dow Jones 30 Industrial
53,061.95 USD 295.07 USD 0.56 %
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Am Mittwoch notierte der Dow Jones via NYSE zum Handelsende 0,56 Prozent höher bei 53.061,95 Punkten. Damit sind die im Dow Jones enthaltenen Werte 24,856 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,600 Prozent auf 53.083,58 Punkte an der Kurstafel, nach 52.766,88 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 52.829,58 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 53.227,50 Punkten.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche fiel der Dow Jones bereits um 0,749 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, betrug der Dow Jones-Kurs 52.485,03 Punkte. Vor drei Monaten, am 02.06.2026, wies der Dow Jones 51.307,79 Punkte auf. Vor einem Jahr, am 02.09.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 45.295,81 Punkten.

Der Index gewann auf Jahressicht 2026 bereits um 9,67 Prozent. Das Dow Jones-Jahreshoch liegt derzeit bei 54.744,33 Punkten. Bei 45.057,28 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops im Dow Jones aktuell

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind aktuell NVIDIA (+ 3,21 Prozent auf 224,41 USD), American Express (+ 1,79 Prozent auf 329,98 USD), Caterpillar (+ 1,68 Prozent auf 792,28 USD), Walt Disney (+ 1,66 Prozent auf 107,98 USD) und Boeing (+ 1,56 Prozent auf 208,87 USD). Am anderen Ende der Dow Jones-Liste stehen hingegen Honeywell Technologies (-1,86 Prozent auf 206,07 USD), 3M (-0,88 Prozent auf 168,75 USD), Microsoft (-0,84 Prozent auf 496,82 USD), Salesforce (-0,46 Prozent auf 256,93 USD) und Home Depot (-0,38 Prozent auf 276,25 EUR) unter Druck.

Dow Jones-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. 33.907.621 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Dow Jones macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,598 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

Dow Jones-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die Travelers-Aktie präsentiert mit 10,68 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung mit 4,28 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

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27.08.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK
27.08.26 NVIDIA Buy UBS AG
27.08.26 NVIDIA Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.08.26 NVIDIA Buy Jefferies & Company Inc.
27.08.26 NVIDIA Outperform RBC Capital Markets

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