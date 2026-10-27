Dow Jones aktuell: Dow Jones beendet den Handel in der Gewinnzone

NYSE-Handel im Fokus

27.10.26 22:32 Uhr

Heute hielten sich die Börsianer in New York zurück.

Schlussendlich schloss der Dow Jones am Dienstag nahezu unverändert (plus 0,03 Prozent) bei 52.377,57 Punkten. Damit sind die im Dow Jones enthaltenen Werte 25,872 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,079 Prozent auf 52.320,45 Punkte an der Kurstafel, nach 52.361,58 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 52.231,84 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 52.477,91 Punkten.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, bewegte sich der Dow Jones bei 51.828,62 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 27.07.2026, erreichte der Dow Jones einen Wert von 52.210,08 Punkten. Vor einem Jahr, am 27.10.2025, wies der Dow Jones 47.544,59 Punkte auf.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 8,26 Prozent zu Buche. Bei 54.744,33 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Bei 45.057,28 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Dow Jones-Tops und -Flops

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind aktuell Caterpillar (+ 3,06 Prozent auf 713,31 USD), Goldman Sachs (+ 2,07 Prozent auf 911,77 USD), Amazon (+ 1,61 Prozent auf 253,10 USD), Cisco (+ 1,03 Prozent auf 111,38 USD) und Apple (+ 0,93 Prozent auf 347,10 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind derweil Boeing (-10,69 Prozent auf 168,18 USD), Sherwin-Williams (-2,73 Prozent auf 326,01 USD), Salesforce (-2,71 Prozent auf 240,89 USD), Coca-Cola (-1,64 Prozent auf 91,18 USD) und Chevron (-1,63 Prozent auf 228,23 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 26.098.321 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 4,664 Bio. Euro die dominierende Aktie im Dow Jones.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Titel im Blick

2026 verzeichnet die Travelers-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,95 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Die Nike-Aktie weist 2027 laut FactSet-Schätzung mit 4,20 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net