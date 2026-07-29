Dow Jones aktuell: Dow Jones im Plus

Dow Jones-Marktbericht

30.07.26 17:59 Uhr

Der Dow Jones verbucht am vierten Tag der Woche Zuwächse.

Der Dow Jones steigt im NYSE-Handel um 17:57 Uhr um 0,66 Prozent auf 51.932,33 Punkte. Der Börsenwert der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 23,946 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 2,09 Prozent auf 52.674,21 Punkte an der Kurstafel, nach 51.594,14 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 51.655,52 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 52.114,27 Zählern.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn sank der Dow Jones bereits um 0,462 Prozent. Der Dow Jones erreichte vor einem Monat, am 30.06.2026, den Wert von 52.319,20 Punkten. Der Dow Jones bewegte sich noch vor drei Monaten, am 30.04.2026, bei 49.652,14 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 30.07.2025, wies der Dow Jones einen Wert von 44.461,28 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 7,34 Prozent. In diesem Jahr erreichte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 53.289,30 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45.057,28 Punkten erreicht.

Dow Jones-Gewinner und -Verlierer

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen derzeit Microsoft (+ 15,02 Prozent auf 449,20 USD), Amazon (+ 4,84 Prozent auf 237,62 USD), Caterpillar (+ 2,85) Prozent auf 805,00 USD), Goldman Sachs (+ 2,67 Prozent auf 1.006,92 USD) und Boeing (+ 1,82 Prozent auf 217,91 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen derweil Salesforce (-4,90 Prozent auf 179,14 USD), Travelers (-4,43 Prozent auf 371,79 USD), Johnson Johnson (-3,51 Prozent auf 256,22 USD), Nike (-3,46 Prozent auf 41,73 USD) und Walt Disney (-3,33 Prozent auf 95,20 USD).

Dow Jones-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Microsoft-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. Zuletzt wurden via NYSE 14.767.926 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,362 Bio. Euro macht die Apple-Aktie im Dow Jones derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Mitglieder

Die Travelers-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,38 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten. Die Chevron-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 3,71 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net