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NYSE-Handel im Fokus

Dow Jones aktuell: Dow Jones legt am Donnerstagnachmittag den Rückwärtsgang ein

Dow Jones aktuell: Dow Jones legt am Donnerstagnachmittag den Rückwärtsgang ein

Am Donnerstagnachmittag ziehen sich die Anleger in New York zurück.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Alphabet C (ex Google)
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Indizes
Dow Jones 30 Industrial
51,610.66 USD -607.92 USD -1.16 %
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Am Donnerstag bewegt sich der Dow Jones um 20:00 Uhr via NYSE 1,19 Prozent schwächer bei 51.598,32 Punkten. Damit sind die im Dow Jones enthaltenen Werte 24,335 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,131 Prozent auf 52.287,14 Punkte an der Kurstafel, nach 52.218,58 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 51.542,06 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 51.885,14 Punkten.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche fiel der Dow Jones bereits um 1,07 Prozent zurück. Noch vor einem Monat, am 23.06.2026, erreichte der Dow Jones einen Wert von 51.666,84 Punkten. Vor drei Monaten, am 23.04.2026, wies der Dow Jones 49.310,32 Punkte auf. Vor einem Jahr, am 23.07.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 45.010,29 Punkten.

Der Index gewann auf Jahressicht 2026 bereits um 6,65 Prozent. Das Dow Jones-Jahreshoch liegt derzeit bei 53.289,30 Punkten. Bei 45.057,28 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops im Dow Jones aktuell

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind aktuell Merck (+ 2,25 Prozent auf 130,34 USD), Chevron (+ 1,46 Prozent auf 195,80 USD), Travelers (+ 1,41 Prozent auf 377,32 USD), Johnson Johnson (+ 1,09 Prozent auf 258,41 USD) und Caterpillar (+ 0,92 Prozent auf 897,50 USD). Am anderen Ende der Dow Jones-Liste stehen hingegen Alphabet C (ex Google) (-6,44 Prozent auf 319,88 USD), Amazon (-4,29 Prozent auf 234,34 USD), Nike (-3,46 Prozent auf 40,75 USD), Salesforce (-3,38 Prozent auf 157,49 USD) und Sherwin-Williams (-3,20 Prozent auf 309,68 USD) unter Druck.

Dow Jones-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. 11.235.471 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Dow Jones macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,390 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

Dow Jones-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die Travelers-Aktie präsentiert mit 11,30 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung mit 3,77 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

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22.07.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK
29.06.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
08.06.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
21.05.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK
21.05.26 NVIDIA Buy UBS AG