Dow Jones aktuell: Dow Jones legt zum Start des Mittwochshandels den Rückwärtsgang ein

Dow Jones-Performance

07.10.26 15:59 Uhr

Der Dow Jones notiert am Mittwochmorgen trotz positivem Vortag im Minus.

Um 15:57 Uhr bewegt sich der Dow Jones im NYSE-Handel 0,98 Prozent leichter bei 51.015,61 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 26,037 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Dow Jones 0,150 Prozent tiefer bei 51.444,10 Punkten in den Handel, nach 51.521,28 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 51.010,31 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 51.406,44 Punkten.

Dow Jones seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche sank der Dow Jones bereits um 0,359 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel feiertagsbedingt. Der Dow Jones verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, den Wert von 53.414,25 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 07.07.2026, stand der Dow Jones bei 52.925,15 Punkten. Der Dow Jones stand vor einem Jahr, am 07.10.2025, bei 46.602,98 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 5,44 Prozent nach oben. 54.744,33 Punkte markierten den Höchststand des Dow Jones im laufenden Jahr. Bei 45.057,28 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die Tops und Flops im Dow Jones

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen aktuell Amgen (+ 1,68 Prozent auf 409,35 USD), Johnson Johnson (+ 1,02 Prozent auf 257,38 USD), Coca-Cola (+ 0,71 Prozent auf 86,78 USD), Procter Gamble (+ 0,52 Prozent auf 149,18 USD) und Walmart (+ 0,50 Prozent auf 107,74 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen derweil Caterpillar (-3,48 Prozent auf 833,40 USD), Goldman Sachs (-3,12 Prozent auf 869,17 USD), Sherwin-Williams (-2,70 Prozent auf 312,48 USD), JPMorgan Chase (-1,49 Prozent auf 326,35 USD) und American Express (-1,18 Prozent auf 300,97 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. Zuletzt wurden via NYSE 2.667.430 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den Dow Jones hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 5,128 Bio. Euro.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Werte

Im Dow Jones präsentiert die Travelers-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index weist die Nike-Aktie mit 4,51 Prozent 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.net