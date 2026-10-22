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Index-Performance im Fokus

Dow Jones aktuell: Dow Jones letztendlich mit Zuschlägen

Dow Jones aktuell: Dow Jones letztendlich mit Zuschlägen

Der Dow Jones bewegte sich zum Handelsende kaum.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Alphabet C (ex Google)
284.90 EUR -9.50 EUR -3.23 %
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Amazon
222.40 EUR -11.40 EUR -4.88 %
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Boeing Co.
169.28 EUR -2.62 EUR -1.52 %
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Caterpillar Inc.
626.20 EUR -33.20 EUR -5.03 %
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Coca-Cola Co.
85.00 EUR 2.50 EUR 3.03 %
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Home Depot
290.05 EUR 12.90 EUR 4.65 %
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Johnson & Johnson
239.05 EUR 10.30 EUR 4.50 %
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Microsoft Corp.
464.60 EUR -8.40 EUR -1.78 %
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Nike Inc.
34.28 EUR 0.70 EUR 2.08 %
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NVIDIA Corp.
188.90 EUR -7.92 EUR -4.02 %
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Procter & Gamble Co.
148.02 EUR 7.70 EUR 5.49 %
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Salesforce
221.50 EUR 6.95 EUR 3.24 %
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Travelers Inc (Travelers Companies)
350.90 EUR -5.00 EUR -1.40 %
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Indizes
Dow Jones 30 Industrial
52,867.98 USD 11.89 USD 0.02 %
News | Analysen

Der Dow Jones schloss nahezu unverändert (plus 0,02 Prozent) bei 52.867,98 Punkten. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 26,115 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,385 Prozent auf 52.652,85 Punkte an der Kurstafel, nach 52.856,09 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 52.927,88 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 52.508,38 Punkten verzeichnete.

Dow Jones auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche kletterte der Dow Jones bereits um 1,71 Prozent. Noch vor einem Monat, am 22.09.2026, notierte der Dow Jones bei 51.863,69 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 22.07.2026, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 52.218,58 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 22.10.2025, bewegte sich der Dow Jones bei 46.590,41 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2026 bereits um 9,27 Prozent zu. Im Jahreshoch erreichte der Dow Jones bislang 54.744,33 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 45.057,28 Zähler.

Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind aktuell Procter Gamble (+ 5,58 Prozent auf 165,59 USD), Johnson Johnson (+ 3,81 Prozent auf 267,61 USD), Home Depot (+ 3,57 Prozent auf 289,95 EUR), Salesforce (+ 3,52 Prozent auf 250,29 USD) und Coca-Cola (+ 2,87 Prozent auf 95,34 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones hingegen Caterpillar (-4,89 Prozent auf 704,05 USD), Amazon (-4,57 Prozent auf 250,38 USD), NVIDIA (-4,40 Prozent auf 212,21 USD), Alphabet C (ex Google) (-3,08 Prozent auf 320,76 USD) und Boeing (-2,46 Prozent auf 187,55 USD).

Welche Aktien im Dow Jones das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 37.174.901 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Dow Jones hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 4,642 Bio. Euro den größten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 10,96 zu Buche schlagen. Im Index verzeichnet die Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung mit 4,21 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

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09.10.26 NVIDIA Buy UBS AG
21.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
27.08.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK

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