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Dow Jones aktuell: Dow Jones notiert letztendlich im Minus

10.04.26 22:32 Uhr
Dow Jones aktuell: Dow Jones notiert letztendlich im Minus | finanzen.net

Heute zogen sich die Anleger in New York zurück.

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Zum Handelsschluss fiel der Dow Jones im NYSE-Handel um 0,56 Prozent auf 47.916,57 Punkte zurück. Die Dow Jones-Mitglieder sind damit 18,245 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,716 Prozent auf 47.840,63 Punkte an der Kurstafel, nach 48.185,80 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 48.235,06 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 47.856,18 Punkten.

So bewegt sich der Dow Jones im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn stieg der Dow Jones bereits um 3,11 Prozent. Noch vor einem Monat, am 10.03.2026, erreichte der Dow Jones einen Stand von 47.706,51 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.01.2026, notierte der Dow Jones bei 49.504,07 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 10.04.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 39.593,66 Punkten.

Der Index gab seit Jahresanfang 2026 bereits um 0,963 Prozent nach. Das Dow Jones-Jahreshoch liegt derzeit bei 50.512,79 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45.057,28 Zählern erreicht.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind aktuell NVIDIA (+ 2,57 Prozent auf 188,63 USD), Amazon (+ 2,02 Prozent auf 238,38 USD), Home Depot (+ 0,77 Prozent auf 288,20 EUR), Caterpillar (+ 0,46 Prozent auf 790,66 USD) und Goldman Sachs (+ 0,45 Prozent auf 907,80 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind derweil Verizon (-3,64 Prozent auf 46,04 USD), Salesforce (-3,45 Prozent auf 164,96 USD), Nike (-3,14 Prozent auf 42,62 USD), IBM (-2,71 Prozent auf 230,76 USD) und Travelers (-1,97 Prozent auf 297,26 USD).

Die teuersten Konzerne im Dow Jones

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. 39.468.622 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im Dow Jones den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3,787 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Aktien im Fokus

Die Verizon-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten inne. Verizon-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 5,89 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

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