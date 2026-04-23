Dow Jones aktuell: Dow Jones schließt in der Verlustzone

Dow Jones-Performance im Fokus

Der Dow Jones erlitt zum Handelsende Verluste.

Zum Handelsschluss sank der Dow Jones im NYSE-Handel um 0,36 Prozent auf 49.310,32 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 19,306 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,442 Prozent auf 49.271,50 Punkte an der Kurstafel, nach 49.490,03 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des Dow Jones betrug 48.861,31 Punkte, das Tageshoch hingegen 49.522,94 Zähler.

Dow Jones seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der Dow Jones bislang einen Verlust von 0,227 Prozent. Noch vor einem Monat, am 23.03.2026, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 46.208,47 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 23.01.2026, lag der Dow Jones bei 49.098,71 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 23.04.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 39.606,57 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 1,92 Prozent nach oben. Bei 50.512,79 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 45.057,28 Punkten.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen aktuell Caterpillar (+ 3,26 Prozent auf 835,24 USD), Verizon (+ 2,70 Prozent auf 47,22 USD), Coca-Cola (+ 2,21 Prozent auf 76,28 USD), Johnson Johnson (+ 2,01 Prozent auf 230,65 USD) und Procter Gamble (+ 2,00 Prozent auf 145,71 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind hingegen Salesforce (-8,69 Prozent auf 173,30 USD), IBM (-8,25 Prozent auf 231,08 USD), American Express (-4,31 Prozent auf 318,55 USD), Microsoft (-3,97 Prozent auf 415,75 USD) und Honeywell (-2,56 Prozent auf 214,34 USD).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NYSE 28.899.098 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,149 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Werte im Fokus

Die Verizon-Aktie weist mit 9,38 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones auf. Die Verizon-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,12 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net