Dow Jones aktuell: Dow Jones schlussendlich stärker

Index-Performance im Fokus

21.07.26 22:32 Uhr

Letztendlich zeigten sich die Anleger in New York zuversichtlich.

Der Dow Jones tendierte im NYSE-Handel schlussendlich um 0,74 Prozent fester bei 52.224,64 Punkten. Der Wert der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 24,314 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,608 Prozent fester bei 52.154,57 Punkten in den Handel, nach 51.839,26 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Dow Jones lag heute bei 51.890,10 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 52.370,65 Punkten erreichte.

Jahreshoch und Jahrestief des Dow Jones

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.06.2026, erreichte der Dow Jones einen Stand von 51.564,70 Punkten. Vor drei Monaten, am 21.04.2026, lag der Dow Jones noch bei 49.149,38 Punkten. Der Dow Jones lag vor einem Jahr, am 21.07.2025, bei 44.323,07 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 7,94 Prozent. Bei 53.289,30 Punkten schaffte es der Dow Jones bislang auf ein Jahreshoch. Bei 45.057,28 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top- und Flop-Aktien im Dow Jones

Die Top-Aktien im Dow Jones sind derzeit 3M (+ 7,32 Prozent auf 170,76 USD), UnitedHealth (+ 3,51 Prozent auf 436,35 USD), Caterpillar (+ 2,97 Prozent auf 889,97 USD), Goldman Sachs (+ 2,89 Prozent auf 1.085,56 USD) und NVIDIA (+ 1,97 Prozent auf 207,29 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind hingegen Boeing (-2,23 Prozent auf 204,80 USD), Salesforce (-2,15 Prozent auf 170,06 USD), Walmart (-1,61 Prozent auf 110,39 USD), Sherwin-Williams (-1,59 Prozent auf 318,46 USD) und Alphabet C (ex Google) (-1,47 Prozent auf 346,19 USD).

Dow Jones-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. 30.098.736 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,297 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert.

Dow Jones-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie. Hier soll ein KGV von 11,48 zu Buche schlagen. Die Chevron-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 3,76 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net