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Dow Jones-Performance im Fokus

Dow Jones aktuell: Dow Jones schwächelt am Freitagmittag

Dow Jones aktuell: Dow Jones schwächelt am Freitagmittag

Der Dow Jones notiert am Mittag im negativen Bereich.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Alphabet C (ex Google)
263.40 EUR -3.75 EUR -1.40 %
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Apple Inc.
324.10 EUR 2.80 EUR 0.87 %
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Caterpillar Inc.
552.20 EUR 4.20 EUR 0.77 %
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Cisco Inc.
86.99 EUR -5.08 EUR -5.52 %
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Coca-Cola Co.
89.77 EUR 1.32 EUR 1.49 %
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Honeywell Technologies
200.55 EUR -2.55 EUR -1.26 %
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Johnson & Johnson
259.80 EUR 3.20 EUR 1.25 %
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Microsoft Corp.
473.10 EUR 1.05 EUR 0.22 %
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Nike Inc.
34.32 EUR 0.12 EUR 0.35 %
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NVIDIA Corp.
145.54 EUR -4.80 EUR -3.19 %
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Procter & Gamble Co.
154.02 EUR 1.94 EUR 1.28 %
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Travelers Inc (Travelers Companies)
363.00 EUR 3.30 EUR 0.92 %
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Visa Inc.
386.15 EUR 1.85 EUR 0.48 %
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Walmart
114.18 EUR 0.50 EUR 0.44 %
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Indizes
Dow Jones 30 Industrial
52,230.76 USD -66.33 USD -0.13 %
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Am Freitag tendiert der Dow Jones um 17:56 Uhr via NYSE 0,31 Prozent tiefer bei 52.135,88 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 25,404 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,250 Prozent fester bei 52.427,94 Punkten in den Freitagshandel, nach 52.297,09 Punkten am Vortag.

Bei 52.017,86 Einheiten erreichte der Dow Jones sein Tagestief, während er hingegen mit 52.521,48 Punkten den höchsten Stand markierte.

Dow Jones-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der Dow Jones bislang einen Gewinn von 0,954 Prozent. Noch vor einem Monat, am 13.10.2026, erreichte der Dow Jones einen Wert von 51.670,10 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.08.2026, wurde der Dow Jones mit 53.839,99 Punkten gehandelt. Der Dow Jones wurde vor einem Jahr, am 13.11.2025, mit 47.457,22 Punkten bewertet.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 7,76 Prozent. Das Jahreshoch des Dow Jones beträgt derzeit 54.744,33 Punkte. Bei 45.057,28 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top- und Flop-Aktien im Dow Jones

Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen derzeit Coca-Cola (+ 1,67 Prozent auf 99,07 USD), Visa (+ 1,44 Prozent auf 426,36 USD), Procter Gamble (+ 1,25 Prozent auf 170,13 USD), Walmart (+ 1,15 Prozent auf 127,65 USD) und Johnson Johnson (+ 1,08 Prozent auf 286,59 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen hingegen Cisco (-5,79 Prozent auf 96,10 USD), NVIDIA (-3,89 Prozent auf 159,72 USD), Caterpillar (-2,01 Prozent auf 593,11 USD), Alphabet C (ex Google) (-1,49 Prozent auf 290,95 USD) und Honeywell Technologies (-1,07 Prozent auf 221,07 USD).

Diese Dow Jones-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 45.758.281 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie weist im Dow Jones den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,672 Bio. Euro.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 11,01 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index weist die Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung mit 4,29 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

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12.11.26 NVIDIA Outperform RBC Capital Markets
12.11.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK
12.11.26 NVIDIA Market-Perform Bernstein Research

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