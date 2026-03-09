DAX23.590 -0,2%Est505.749 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,1600 -1,7%Nas22.312 -1,8%Bitcoin60.947 +0,2%Euro1,1519 -0,3%Öl100,5 +7,3%Gold5.091 -1,3%
Dow Jones-Marktbericht

Dow Jones aktuell: Dow Jones verbucht zum Ende des Donnerstagshandels Verluste

12.03.26 22:32 Uhr
Dow Jones aktuell: Dow Jones verbucht zum Ende des Donnerstagshandels Verluste

Der Dow Jones bewegte sich schlussendlich auf rotem Terrain.

3M Co.
3M Co.
129,36 EUR -4,64 EUR -3,46%
Boeing Co.
179,68 EUR -5,32 EUR -2,88%
Chevron Corp.
171,28 EUR 5,16 EUR 3,11%
Coca-Cola Co.
67,55 EUR 0,51 EUR 0,76%
Goldman Sachs
686,60 EUR -18,30 EUR -2,60%
Nike Inc.
47,00 EUR -0,99 EUR -2,05%
NVIDIA Corp.
158,94 EUR -1,54 EUR -0,96%
Salesforce
172,08 EUR 5,26 EUR 3,15%
Travelers Inc (Travelers Companies)
256,50 EUR -3,40 EUR -1,31%
UnitedHealth Inc.
241,95 EUR -2,10 EUR -0,86%
Verizon Inc.
43,93 EUR 0,56 EUR 1,28%
Walmart
107,88 EUR 1,10 EUR 1,03%
Walt Disney
86,39 EUR -0,67 EUR -0,77%
Dow Jones 30 Industrial
46.677,9 PKT -739,4 PKT -1,56%
Der Dow Jones bewegte sich im NYSE-Handel schlussendlich um 1,56 Prozent schwächer bei 46.677,85 Punkten. Der Börsenwert der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 18,651 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,577 Prozent auf 47.690,76 Punkte an der Kurstafel, nach 47.417,27 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 46.662,23 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 47.242,52 Zählern.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn sank der Dow Jones bereits um 1,46 Prozent. Der Dow Jones erreichte vor einem Monat, am 12.02.2026, den Wert von 49.451,98 Punkten. Der Dow Jones bewegte sich noch vor drei Monaten, am 12.12.2025, bei 48.458,05 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 12.03.2025, wies der Dow Jones einen Wert von 41.350,93 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 verlor der Index bereits um 3,52 Prozent. In diesem Jahr erreichte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 50.512,79 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 46.615,52 Punkten erreicht.

Dow Jones-Gewinner und -Verlierer

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen derzeit Chevron (+ 2,70 Prozent auf 196,97 USD), Salesforce (+ 2,65 Prozent auf 199,28 USD), Walmart (+ 1,49) Prozent auf 125,33 USD), Travelers (+ 0,87 Prozent auf 302,01 USD) und Coca-Cola (-0,03 Prozent auf 77,61 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen derweil Goldman Sachs (-4,40 Prozent auf 787,52 USD), Boeing (-4,36 Prozent auf 204,76 USD), 3M (-3,91 Prozent auf 149,10 USD), UnitedHealth (-2,87 Prozent auf 277,05 USD) und Nike (-2,82 Prozent auf 54,13 USD).

Dow Jones-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. Zuletzt wurden via NYSE 38.649.093 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,915 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Mitglieder

Die Verizon-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten. Die Verizon-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,55 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

