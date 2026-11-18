Dow Jones-Entwicklung

Das macht das Börsenbarometer in New York am Mittwoch.

Um 15:57 Uhr fällt der Dow Jones im NYSE-Handel um 0,77 Prozent auf 50.369,02 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 24,890 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der Dow Jones 1,24 Prozent fester bei 51.386,98 Punkten, nach 50.759,42 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des Dow Jones betrug 50.637,70 Punkte, das Tagestief hingegen 50.210,49 Zähler.

So entwickelt sich der Dow Jones im Jahresverlauf

Auf Wochensicht fiel der Dow Jones bereits um 3,63 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, lag der Dow Jones bei 52.002,41 Punkten. Der Dow Jones verzeichnete vor drei Monaten, am 18.08.2026, den Wert von 53.343,40 Punkten. Der Dow Jones wurde vor einem Jahr, am 18.11.2025, mit 46.091,74 Punkten bewertet.

Seit Jahresbeginn 2026 legte der Index bereits um 4,11 Prozent zu. Bei 54.744,33 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Bei 45.057,28 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen aktuell Amazon (+ 1,50 Prozent auf 261,76 USD), Walt Disney (+ 1,24 Prozent auf 118,39 USD), Apple (+ 0,95 Prozent auf 355,25 USD), Alphabet C (ex Google) (+ 0,70 Prozent auf 279,53 USD) und Nike (+ 0,64 Prozent auf 36,08 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind hingegen Chevron (-3,46 Prozent auf 208,66 USD), Salesforce (-3,00 Prozent auf 188,69 USD), Caterpillar (-2,30 Prozent auf 557,67 USD), Merck (-1,76 Prozent auf 140,85 USD) und UnitedHealth (-1,70 Prozent auf 383,07 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 15.760.066 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie weist im Dow Jones mit 4,672 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dow Jones-Fundamentaldaten

Unter den Dow Jones-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie mit 10,85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index präsentiert die Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung mit 4,51 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion Finanzen.net